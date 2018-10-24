В Тюмени разработали систему управления скоростью транспортного средства

Тюмень, , 07:22 — REGNUM Учёные Тюменского индустриального университета (ТИУ) разработали новую систему управления скоростью транспортного средства, способную автоматически соблюдать установленный скоростной режим, сообщил руководитель проекта «Тюменская область — регион транспорта будущего» Илья Анисимов.

«Наша умная система понимает, какая скорость допустима на конкретном участке дороги и либо разрешает автомобилю превысить скорость, либо принуждает владельца снизить её», — приводит его слова пресс-служба ТИУ.

По его словам, в ключевых показателях эффективности проекта заложена разработка и совершенствование лабораторных образцов нескольких технических устройств, а к 2020 году создание на их основе опытно-промышленных образцов.

В настоящее время ученые планируют запустить устройство, функционирующее по разработанным алгоритмам, и внедрить систему, а в будущем — выиграть грант на создание опытного образца.

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