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Новейший французский реактор введен в эксплуатацию на китайской АЭС «Тайшан

Экономика

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Пекин, 18 декабря 2018, 22:49 — REGNUM  17 декабря введен в промышленную эксплуатацию энергоблок № 1 АЭС «Тайшань» в провинции Гуандун Китая. Об этом заявил президент компании Framatome Бернар Фонтан.

Это первый в мире энергоблок с реактором EPR-1600 поколения III+, проект которого разработан французскими атомщиками. Строительство АЭС «Тайшань» начато в 2009 году, всего в ее составе будет два блока с реакторами EPR-1600. Еще в 2012 году на первом энергоблоке был установлен корпус реактора, в 2014 году такая же работа была осуществлена на втором блоке. Начавшаяся в 2015 году загрузка ядерного топлива в первый реактор была остановлена после обнаружения проблем с металлом крышки и дна корпуса реактора, работа была продолжена после устранения проблем и дополнительного согласования с государственным атомным регулятором Китая. Загрузка топлива завершилась в апреле 2018 года.

Выход реакторной установки первого энергоблока АЭС «Тайшань» на минимальный критический уровень состоялся 29 июня 2018 года, на номинальную мощность блок был выведен 30 октября 2018 года.

Владельцем и эксплуатирующей организацией блока мощностью 1660 МВт (э) выступает компания «Guangdong Taishan Nuclear Power Joint Venture Company Limited» (TNPC).51% акций TNPC принадлежат корпорации CGN, 30% — компании EDF, 19% — муниципальной китайской энергокомпании «Yuedian».

regnum author Борис Марцинкевич
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