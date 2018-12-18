Цена на нефть достигла минимума за 14 месяцев

Лондон, , 19:06 — REGNUM Мировые цены на нефть падают на фоне роста мировой добычи и ожидаемого кризиса потребления, 18 декабря передает агентство Reuters.

Североморская Brent потеряла $2,41 (4,0%) и достигла цены в $57,20 за баррель, что является минимумом за 14 месяцев. К настоящему моменту «мировой эталон» восстановился до $59,01, что на 60 центов ниже начала торгов.

Нефть марки WTI обрушилась на $2,04 (4,1%), до $47,84 доллара, самого низкого уровня с сентября 2017 года. Позднее цена скорректировалась до $49,28 за баррель.

«Повышение уровня добычи сланцевой нефти в США наряду с замедлением глобального экономического роста угрожают обесценить усилия ОПЕК+», — считает Бенджамин Лу Цзясюань из Phillip Futures.

По информации Reuters, в декабре добыча нефти в России достигла рекордных 11,42 млн баррелей в сутки. В США уровень добычи ещё выше — 11,7 млн баррелей в сутки.

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