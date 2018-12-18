Нефть «ждут сюрпризы», провоцирующие снижение цены

Москва, , 15:45 — REGNUM Стоимость барреля нефти продолжит снижаться. Готовность трейдеров дальше толкать цену вниз зависит от предстоящего заседания ФРС США по ставке, проведение которого назначено на 19 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Ужесточение монетарной политики в декабре было ожидаемым на протяжении всего 2018 года, потому сейчас доллар дешевеет, а не дорожает. Как следствие, наблюдается снижение стоимости барреля нефти. Настрой на среду не изменится, а вот прогнозы Федрезерва на 2019 год сулят смягчение риторики политиков. То есть сам факт повышения ставки может открыть сильные продажи доллара и падение цены на нефть, если прогнозы дальнейшего повышения ставки в 2019—2020 годах будут умеренными», — пояснил эксперт.

Из показателей, которые касаются непосредственно рынка энергоресурсов, все следят за количеством работающих буровых установок в США, за запасами в Америке и уровнем добычи. Так, запасы в Кушинге за неделю до 7 декабря выросли на 1,15 млн баррелей, что будет дополнительным фактором давления цены. ОПЕК уже договорился о планах на 2019 год, а вот всегда недовольный внешним раскладом сил Трамп будет еще отстаивать позицию США на рынке энергоресурсов. Значит, с этой стороны еще стоит ждать сюрпризы, провоцирующие снижение цены.

«Ближайшим техническим ориентиром снижения котировок будет отметка в 55$ за баррель Brent. При этом нельзя сказать, что это сильный уровень, от которого однозначно активизируется покупатель», — отметил Удилов.

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