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Ценам на сталь и уголь предрекли падение к 2023 году

Экономика

В ближайшие годы в Индии и странах Азиатско-Тихоокеанского региона заработают новые сталелитейные комплексы

Москва, 18 декабря 2018, 11:40 — REGNUM  Ввод новых производственных мощностей вызовет падение цен на сталь и сырье для её производства в ближайшие 5 лет. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства АКРА.

В 2018 году цены на сталь, уголь и железную руду поднялись до пиковых значений последних лет на фоне введения пошлин на сталь и алюминий со стороны США, а также в связи с сокращением предложения Австралии и Индонезии из-за природных катаклизмов, а Китая — из-за сокращения мощностей ради снижения выбросов в атмосферу.

Однако в ближайшие годы в Индии и странах Азиатско-Тихоокеанского региона заработают новые сталелитейные комплексы, при этом спрос на стальной прокат будет расти медленнее. К 2023 году загрузка сталелитейных мощностей в мире снизится на 4%. Российский горячекатаный прокат подешевеет с $550 за тонну до $350−400 за тонну, сообщает РБК.

США, Монголия, Мозамбик и Россия нарастят предложение коксующегося угля, что приведет к снижению средней цены с $194 за тонну в 2018 году до $140−150 за тонну. Энергетический уголь подешевеет с $100−110 за тонну в ноябре 2018 года до $60−70 за тонну.

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Металлургия и металлообработка
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