Теперь нужна реформа полиции: о либерализации наказаний для бизнеса

Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Бизнес-сообщество приветствует утверждение закона о либерализации наказаний для предпринимателей, но считает, что это лишь первый шаг в правильном направлении, следующим шагом должна стать реформа полиции, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 18 декабря, глава петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Фёдоров, комментируя утверждение Госдумой законопроекта об освобождении от уголовной ответственности бизнесменов, возместивших нанесенный ранее ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, закон освобождает от уголовной ответственности бизнесменов, которые совершили нетяжкие преступления (в сфере кредитования, страхования, неисполнения обязательств по договору) и возместили нанесенный ущерб. Кроме того, предусмотрено смягчение наказания за невыплату зарплат и пенсий, если нарушение было совершенно впервые и если задолженность была полностью погашена.

Принятие этого закона — первый шаг к нормализации обстановки, которая сложилась в отношениях бизнеса и правоохранительной системы. Разговоры о том, что бизнесу теперь живется легче, пока остаются разговорами. Наша правоохранительная система сегодня может подвергнуть аресту, разбирательству и отбору имущества почти любого представителя малого и среднего бизнеса. Предприниматели говорят, что раньше с бандитами было договориться проще, чем сегодня с полицией.

По всей видимости, эта обстановка стала известна и президенту, отсюда и первые послабления. Следующим шагом должно быть продолжение реформы полиции. У нее сменилось название, но не суть: там сохраняется палочная система, сохраняется 159 статья уголовного кодекса, которую при желании можно применить к любой коммерческой организации. Реформировать правоохранительную систему нужно начиная с искоренения коррупции в ее учебных заведениях, — отметил Сергей Фёдоров.