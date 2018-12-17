Торги на проект благоустройства парка «Орленок» в Воронеже провалены

Воронеж, , 17:33 — REGNUM В Воронеже провален тендер за 4 млн рублей на разработку проекта реконструкции парка «Орленок», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документацию торгов.

Заявки для участия в конкурсе направили две компании — проектная компания «Рост» (Воронеж) и «Александр Фронтов и компания» (Москва). Обе заявки были отклонены из-за несоответствия критериям.

Конкурс на отбор проектировщика благоустройства парка «Орленок» был объявлен 20 ноября, начальная (максимальная) стоимость муниципального контракта составила 3 млн 993 тыс. 757,34 рублей. В соответствии с требованиями закупки, подрядчик должен разработать проект 16 объектов парка.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории «Орленка» также ведется строительство Центра современного искусства. В ноябре вокруг реализации этого проекта разразился скандал: выяснилось, что строительство велось без необходимых археологических исследований.

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