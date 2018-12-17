За чертой бедности оказалась четверть населения Киргизии

Бишкек, , 17:15 — REGNUM По итогам 2017 года за чертой бедности проживали 1 млн 601 тысяча киргизстанцев или 25,6% граждан Киргизии. А уровень крайней бедности составил 0,8% или 47 тысяч человек. Об этом говорится в ежегодном отчете «Уровень жизни населения Киргизской Республики», подготовленном аналитиками национального статистического комитета.

Стоимостную величину общей черты бедности в 2017 году определили на уровне около 32,1 тысячи сомов (30,5 тысячи рублей) в год на душу населения, крайней бедности — около 17,5 тысячи сомов (16,6 тысячи рублей).

Среди горожан бедными оказались 20,4%, а крайне бедными — 0,3%. В сельской местности эти показатели несколько хуже — 28,4% сельчан считаются бедными, и 1% крайне бедными.

«Уровень бедности в сельской местности снизился на 0,6 процентных пункта, а в городских поселениях, напротив, увеличился на 1,8 процентных пункта», — уточняют авторы доклада.

Наиболее высоким оказался уровень бедности в среднегорных районах Киргизии, 29,8% жителей которых не имеют достаточных финансовых возможностей. Затем следуют высокогорные районы — 27,7%, а замыкают список равнинные районы — 24,6%.

«Снижение уровня бедности по сравнению с 2016 годом отмечено в Нарынской области — на 8,6 процентных пункта, в Ошской области — на 7,8 процентных пункта и в Иссык-Кульской области — на 0,6 процентных пункта. В остальных регионах наблюдался рост уровня. При этом, наибольшее увеличение отмечено в городах Ош — на 8,9 процентных пункта и Бишкек — на 6,1 процентных пункта», — утверждается в отчете.

По результатам исследования, за последние пять лет в Киргизии неравенство среди населения с различным уровнем потребления снизилось. Однако, несмотря на это, неравномерность распределения расходов остается высокой.

Так, в 2017 году, расходы 20% наиболее обеспеченных слоев населения республики превысили расходы 20% наименее обеспеченных слоев населения в 4,2 раза.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, по итогам 2016 года за чертой бедности проживали 25,4% населения Киргизии, а за чертой крайней бедности — 0,8%.

При этом стоимостная величина общей черты бедности в 2016 году составляла более 31,1 тысячи сомов (29,6 тысячи рублей по текущему курсу) в год на душу населения, а крайней бедности — чуть больше 17 тысяч сомов (16,2 тысячи рублей).

Отметим, что по информации нацстаткома, в 2016 году размер средней номинальной заработной платы в Киргизии составлял 14 тысяч сомов (13,3 тысячи рублей по текущему курсу). В реальности же большинство работающих киргизстанцев получали зарплату, не превышающую 5 тысяч — 8 тысяч сомов (4,7 тысячи — 7,6 тысячи рублей) в месяц.