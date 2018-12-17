Продажи алкоголя в России в 2018 году выросли почти на 10%

Москва, , 16:40 — REGNUM Объём розничных продаж алкоголя в России (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи) за январь-ноябрь 2018 года составил 183,9 млн декалитров, что на 9,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили 17 декабря в Национальном союзе защиты прав потребителей.

Согласно приведённым данным, больше всего в текущем году вырос объём продаж коньяка — до 9,8 млн декалитров, или на 12,8%.

Объёмы водки, реализованной в рознице, за этот же период увеличились на 7,7% — до 64,4 млн декалитров.

Продажи вина в увеличились на 6,6% (44,8 млн декалитров). Рост темпов продаж шампанского и игристых вин оказался чуть ниже — 2,7% (11,6 млн декалитров).

Объём реализации слабоалкогольных напитков (крепостью не выше 9 градусов) за январь-ноябрь увеличился на 12,7% и составил 4,3 млн декалитров.