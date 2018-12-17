СПГ-терминал «Маршал Василевский» достиг берегов Калининградской области

Калининград, , 16:17 — REGNUM Газовоз «Маршал Василевский», который станет основой СПГ-терминала в Калининградской области, как и планировалось, 15 декабря достиг побережья Калининградской области, однако в настоящий момент, 17 декабря, находится на рейде и не заходит в воды Калининградского залива, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживанию передвижения судов в режиме живого времени Marine Traffic.

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После разрешения газовоз должен пройти к месту постоянного пребывания у посёлка Куликово. Там, по сообщению администрации Калининградской области, практически завершено строительство терминала по регазификации.

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«Маршал Василевский» прибыл к побережью российского анклава со 170 тыс. кубометров сжиженного газа, которым резервуары газовоза были наполнены 20 ноября в Сингапуре.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что регион по-прежнему рассчитывает получать газ наземным способом транзитом через Литву. При этом Газпром, по словам Алиханова, намерен уже с лета 2019 года увеличить поставки в регион. СПГ-терминал, отметил губернатор, необходим для обеспечения газом в «изолированном режиме».