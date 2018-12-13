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Плавучий СПГ-терминал «Маршал Василевский» прибудет в Калининград

Экономика

Газовоз, который и станет главным элементом СПГ-терминала, уже на подходе к Балтийскому морю

Плавучий СПГ-терминал «Маршал Василевский» прибудет в Калининград
Иллюстрация: Скриншот с сайта Marine Traffic
Плавучий СПГ-терминал «Маршал Василевский»

Калининград, 13 декабря 2018, 17:16 — REGNUM  Плавучий СПГ-терминал «Маршал Василевский» готовится к прибытию в Калининград 15 декабря, в субботу. Такие данные сегодня, 13 декабря, приводятся на сайте отслеживания передвижения судов в режиме живого времени Marine Traffic. Судно уже достигло побережья Дании, а до Калининграда осталось два дня ходу.

Резервуары судна заполнены сжиженным газом, его поставили на «Маршал Василевский» 20 ноября в Сингапуре, после чего газовоз совершил почти месячный переход в воды Балтики. Судно было построено на верфях Hyundai Heavy Industries в Южной Корее.

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Напомним, в начале декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что регион по-прежнему рассчитывает получать газ наземным способом транзитом через Литву. При этом Газпром, по словам Алиханова, намерен уже с лета 2019 года увеличить поставки в регион. СПГ-терминал, отметил губернатор, необходим для обеспечения газом в «изолированном режиме».

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Газодобыча и транспортировка газа
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