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Объем экспорта из Италии за год вырос почти на 10%

Экономика

Заметно выросли также и показатели импорта

Рим, 17 декабря 2018, 14:20 — REGNUM  Объем экспорта итальянских товаров по данным за октябрь 2018 года вырос на 9,6% в сравнении с аналогичными показателями 2017 года, а также на 2,5% в сравнении с данными за сентябрь 2018 года, сообщили в понедельник, 17 декабря, в национальной службе статистики Istat.

Самыми быстрыми темпами увеличились объемы экспорта в США (22,3%), Нидерланды (20,8%), Швейцарию (16,2%) и Францию (7,7%).

Заметно выросли показатели экспорта фармацевтической и химической продукции, снизились показатели экспорта автомобилей и сельскохозяйственной продукции.

Выросли также и показатели импорта: на 2,1% в сравнении с сентябрем 2018 года и на 14,2% в сравнении с аналогичными данными 2017 года.

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Экономика Италии
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