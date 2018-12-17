Объем экспорта из Италии за год вырос почти на 10%

Рим, , 14:20 — REGNUM Объем экспорта итальянских товаров по данным за октябрь 2018 года вырос на 9,6% в сравнении с аналогичными показателями 2017 года, а также на 2,5% в сравнении с данными за сентябрь 2018 года, сообщили в понедельник, 17 декабря, в национальной службе статистики Istat.

Самыми быстрыми темпами увеличились объемы экспорта в США (22,3%), Нидерланды (20,8%), Швейцарию (16,2%) и Францию (7,7%).

Заметно выросли показатели экспорта фармацевтической и химической продукции, снизились показатели экспорта автомобилей и сельскохозяйственной продукции.

Выросли также и показатели импорта: на 2,1% в сравнении с сентябрем 2018 года и на 14,2% в сравнении с аналогичными данными 2017 года.