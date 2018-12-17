Регионам снижают порог долговой устойчивости и делят по «жесткости»

Москва, , 11:35 — REGNUM Законопроект о долгах регионов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Предусматривается единый подход к классификации государственного (муниципального) долга на внешний и внутренний для всех публично-правовых образований, исходя из валюты долговых обязательств.

Законопроектом предусматривается новое определение реструктуризации государственного (муниципального) долга, основанное на толковании в международной практике.

Система оценки и порог

Законопроектом предложено усовершенствовать систему оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований путем закрепления более широкого перечня показателей долговой устойчивости, пересмотра установленных пороговых значений применяемых показателей и введения правил классификации указанных публично-правовых образований по группам долговой устойчивости. Так, предлагается для регионов и муниципальных образований ужесточить ограничение объема расходов на обслуживание долга. В соответствии с мировой практикой, предельное значение показателя предлагается установить на уровне 10%.

«Действующее ограничение 15% является завышенным и едва ли в состоянии заранее сигнализировать об опасном увеличении рисков утраты платежеспособности региона», — отмечают в правительстве.

Выплаты долга

Законопроект предусматривает ограничение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга на уровне до 20% общего объема налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

«Показатель характеризует уровень текущей долговой нагрузки на бюджет и является одним из показателей, применяемых в мировой практике в целях определения безопасных уровней объемов государственного долга», — указали в правительстве.

По жесткости

Минфин разделит регионы-должников по группам риска: заемщики с высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости. Отнесение региона к той или иной категории будет являться основанием для предъявления к ним требований различной степени «жесткости».

Так, субъекты РФ с высоким уровнем долговой устойчивости будут освобождены от необходимости согласования с Минфином России (финансовым органом субъекта Российской Федерации) программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий. На регионы и муниципалитеты, отнесенные к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, будет налагаться обязанность согласования с соответствующим финансовым органом программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий, а также представления в этот орган проекта основных направлений долговой политики. Субъекты РФ (муниципальные образования), отнесенные к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, будут вправе осуществлять рыночные заимствования только в целях рефинансирования долга. На них также будет налагаться обязанность утверждения и реализации согласованного с Минфином плана восстановления платежеспособности.