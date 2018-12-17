Привезённые из-за границы покупки дороже €500 обложат пошлиной

Москва, , 10:58 — REGNUM В России могут снизить вес и стоимость приобретённых за границей товаров для личного пользования, которые разрешено провозить без уплаты пошлины. Так, уже с 1 января 2019 года пошлиной начнут облагать товары на сумму свыше 500 евро (на сегодня этот порог находится на уровне 1,5 тыс. евро).

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Кроме того, максимальный вес ограничат 25 кг вместо 50 кг как в настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

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Поясняется, что снизить эти показатели решили в рамках борьбы с «челночным бизнесом», пишет газета «Известия». Изменения коснутся тех, кто пересекает границу на автомобиле, морском и железнодорожном транспорте, а также пешком. За превышение норм гражданам РФ придётся заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за один килограмм багажа. За неуплату будет наступать административная или даже уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после новогодних праздников в 2018 году сотрудники российской таможенной службы ужесточили контроль над покупками граждан за рубежом. Информацию о дорогих покупках российских граждан таможня получает от сотрудников зарубежных правоохранительных служб и через данные tax free.

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