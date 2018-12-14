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ЦБ понизил свой прогноз по средней цене на нефть в 2019 году

Экономика

Оценка средней стоимости барреля нефти понижена на $8

ЦБ понизил свой прогноз по средней цене на нефть в 2019 году
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 14 декабря 2018, 20:59 — REGNUM  Банк России понизил свой прогноз по средней цене на нефть в 2019 году. Об этом говорится в опубликованном 14 декабря новом докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

«Учитывая ситуацию на мировом рынке энергоносителей в последние месяцы, мы несколько пересмотрели вниз траекторию цены на нефть в базовом сценарии. Мы теперь закладываем более быстрое снижение цен на нефть в 2019 году, предполагая, что средняя за год цена на нефть составит $55 за баррель» — приводится в докладе комментарий главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Напомним, ранее Банк России прогнозировал среднюю цену на нефть в 2019 году на уровне $63 за баррель.

В 2020—2021 годах, по оценке регулятора, средняя цена на нефть также сохранится на уровне $55 за баррель.

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