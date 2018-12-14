Total сокращает участие в австралийском проекте СПГ

Канберра, , 14:05 — REGNUM 13 декабря, через два дня после того, как была принята в эксплуатацию третья производственная линия завода «Ямал-СПГ», французская Total, акционер проекта, подписала соглашение о продаже 4%-ой доли в австралийском проекте Ichthys LNG c оператором проекта Inpex за 1,6 млрд долларов США.

Totalразочарована своим участием в проекте, который столкнулся с серьезными перерасходами и задержками на этапе строительства. Запуск Ichthys LNG изначально планировался на 2015 год, предварительная смета, составлявшая 20 млрд долларов, увеличилась до 40 млрд. Шельфовое месторождение Ichthys находится в 220 км севернее побережья Западной Австралии, открыто в 2000 году и является крупнейшим из открытых в этом регионе. Добыча и подготовка газа осуществляется с полупогружной плавучей буровой установки, затем газ по морскому газопроводу протяженностью 890 км транспортируется на СПГ-завод в районе Бладин-Поинт. Строительство завода завершено летом 2018 года, он состоит из двух производственных линий общей мощностью 17,8 млн тонн СПГ в год. В октябре 2018 года Ichthys LNG начал первые экспортные отгрузки.

Сокращение участия Totalв этом проекте — весьма тревожный сигнал для экспортных амбиций Австралии. В марте 2018 года австралийские регуляторы указывали на то, что штат Виктория, расположенный на юго-востоке страны, на территории которого сосредоточены несколько мощных газовых электростанций, может столкнуться с дефицитом к лету 2021 года. Снижение генерации электроэнергии станет проблемой для всей Австралии, а добыча газа на месторождения бассейна Гиппсленд снижается все сильнее, к 2022 она будет составлять только 50% от уровня 2018 года. Разработку месторождений ведет совместное предприятие Exxon Mobil и BHP Billiton, в июне 2018 года компании уже рассматривали необходимость импорта СПГ. 12 декабря 2018 года Exxon Mobil сообщила о принятии окончательного инвестиционного решения по новому месторождению West Barracouta, расположенному на шельфе южной части Австралии. Добыча на нем начнется в 2021 году, но пока не очевидно, будет ли достаточно ее объемов для покрытия спроса.

Парадокс ситуации заключается в том, что страна, на севере которой реализуются экспортные проекты СПГ, может столкнуться с дефицитом СПГ в своей южной части. Выходов из этого «австралийского парадокса» только два — отказаться от экспорта в пользу удовлетворения собственных потребностей или одновременно экспортировать и импортировать СПГ. В любом случае очевидно, что прогнозы о том, что по экспорту СПГ Австралия способна выйти на первое место, потеснив Катар, не соответствуют реальности.