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Количество туристов в Непале за 2018 год превысило один миллион

Экономика

Показатели Непала по количеству приехавших в страну туристов выросли на 17% по сравнению с 2017 годом

Количество туристов в Непале за 2018 год превысило один миллион
Matt Zimmerman
Аннапурна. Непал

Катманду, 14 декабря 2018, 14:18 — REGNUM  Совет по туризму Непала обнародовал данные по количеству приехавших в страну туристов, согласно которым в период с января по ноябрь 2018 года страну посетили более одного миллиона туристов. Наблюдается рост на 17% по сравнению с количеством туристов за этот же период в 2017 году.

Стоит отметить, что данный показатель учитывает только туристов, приехавших в страну с помощью авиатранспорта.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, Совет по туризму сообщает, что с учетом всех видов туристических поездок в страну произошел рост на 23% по сравнению с 2017 годом.

В докладе агентства утверждается, что наибольшее количество туристов прибыло в страну из Индии, Китая, США, Великобритании и Германии.

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Зарубежная хроника
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