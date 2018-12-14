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США отложили повышение пошлин на товары из Китая

Экономика

Решение закрепляет соглашение, достигнутое на саммите «большой двадцатки» в Аргентине между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином

Вашингтон, 14 декабря 2018, 10:13 — REGNUM  Администрация США отложила до 1 марта повышение пошлин на товары из Китая на $200 млрд. Об этом сообщает 14 декабря Bloomberg.

По данным источников агентства, указанное решение закрепляет соглашение, достигнутое на саммите «большой двадцатки» в Аргентине между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Добавим, ранее власти США сообщали, что с 1 января 2019 года пошлины на китайские товары должны возрасти с 10% до 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря стало известно, что Китай дал согласие на снижение пошлин на импорт в КНР американских автомобилей с 40% до 15%.

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Торговая война между Китаем и США
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