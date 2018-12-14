Астана, , 09:40 — REGNUM Казахстанский ForteBank приобрел 100% акций банка Kassa Nova, которые принадлежат финансовой организации АО «Nova Лизинг», сообщает 14 декабря агентство «КазТАГ» со ссылкой на ForteBank.

Председатель правления банка-покупателя Гурам Андроникашвили заявил, что сделка открывает клиентам банка доступ к технологическим решениям.

Председатель правления Kassa Nova Шолпан Нурумбетова добавил, что продажа акций соответствует целям банка по развитию бизнеса.

Отметим, ForteBank входит в пятерку крупнейших банков Казахстана по размеру активов. Банк занимает одну из лидирующих позиций по уровню капитализации и ликвидности активов.

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