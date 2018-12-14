Таджикские власти намерены увеличить ВВП страны в три раза

Душанбе, , 07:38 — REGNUM В ближайшие 12 лет валовый внутренний продукт Таджикистана увеличится в 3,1 раза — до 207,7 млрд сомони (1,46 трлн рублей по курсу ЦБ РФ на сегодня). Эти планы отражены в Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года.

Разработчики документа рассчитывают, что за это время удастся обеспечить диверсификацию экономики, в частности, за счет наращивания производства электроэнергии и промышленных товаров.

К 2030 году, планируют в Душанбе, объем производства электроэнергии в стране увеличится до 45 млрд кВт·ч (сегодня в год производится 18 млрд кВт·ч). Этот рост, в свою очередь, должен будет обеспечить не только энергетическую независимость, но и развитие промышленного сектора.

Напомним, что ВВП Таджикистана на 2018 год запланирован в объеме 66,8 млрд сомони (469,6 млрд рублей). В следующем году власти страны рассчитывают на 78,2 млрд сомони (549,7 млрд рублей).