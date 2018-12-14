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Moody's прогнозирует ослабление финансовой мощи США

Экономика

Федеральный долг и затраты на его обслуживание достигнут рекордных уровней

Вашингтон, 14 декабря 2018, 04:11 — REGNUM  Бюджетная устойчивость США будет ухудшаться с 2019 года, чему будет способствовать рост федерального долга страны, сообщает агентство Moody's в своем исследовании.

По данным рейтингового агентства, федеральный долг и затраты на его обслуживание достигнут рекордных уровней, что не может не отразиться на суверенном кредитном рейтинге США.

Moody's подчеркивает, что из-за результатов промежуточных выборов в конгресс, Соединенным Штатам не удастся исправить ситуацию с бюджетом по причине больших разногласий между республиканцами и демократами.

По мнению авторов исследования, если власти США не внесут серьезных изменений в бюджетную политику, до дефицит федерального бюджета уже через десять лет, в 2028 году, составит 8% от национального ВВП. За текущий финансовый год, согласно прогнозам Moody's, этот дефицит составит 4,8% ВВП.

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Экономика и бизнес в США
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