Нижегородский тариф на ТКО: «мусорный налог» или «хворост для гнева народа»

Нижний Новгород, , 22:38 — REGNUM До старта работа региональной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) осталось чуть более двух недель, но в настоящее время не только не утвержден тариф, но даже не установлен принцип начисления платы — с человека или площади, не определен механизм контроля выполнения услуг региональным оператором, да и просто принципы работы региональной системы на практике неясны. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на встрече с и.о. заместителя губернатора Андреем Хариным выразили сомнения, что регион готов к федеральной реформе.

По словам Харина, Нижегородская область сознательно не торопится с утверждением тарифа на вывоз отходов, сообщает «Коммерсантъ», однако чиновник утверждает, что стоимость услуги будет «не сильно отличаться от средней по стране».

Тарифы будут утверждены до 20 декабря, но в областном правительстве пока не определили каким образом в принципе начислять плату — с человека или с кв метра площади. Депутаты считают логичным рассчитывать тариф в зависимости от количества проживающих, поскольку «мусорит человек, а не квадратный метр». Депутат Николай Шумилков («Единая Россия») указал, что, судя по тарифным заявкам жители Сормовского района Нижнего Новгорода, чьи отходы будут возить на полигон в Балахну, могут платить вдвое больше, чем жители соседнего Московского района и назвал такую ситуацию скандалом. Его однопартиец Владимир Солдатенков полагает, что с 1 января в Нижнем Новгороде может начаться «мусорный коллапс» и предложил региональным операторам использовать сложившуюся логистику и маршруты вывоза ТКО.

Депутат Роман Кабешев (КПРФ) отметил, что региональная схема по обращению с ТКО была составлена с ошибками, а в области не построены четыре межмуниципальных полигона, плату за услуги оператора он назвал «мусорным налогом».

Депутатов заверили, что мусор будет направляться только на легальные полигоны мусоровозами, которые отслеживаются системой ГЛОНАСС.

В начале встречи Харин утверждал, что в целом Нижегородская область готова к мусорной реформе. Однако после часового обсуждения он сказал, что надо начать работать по новым правилам, а уже корректировать их на основе практической реализации.

«Федерация предлагает есть этого слона по частям», — добавил он.

Единоросс Александр Шаронов констатировал, что власть снова решила провести эксперимент над народом и предлагает сначала ввязаться в него и потом смотреть, что получится. Представитель КПРФ Владимир Буланов заметил, что изучил ситуацию на предприятиях Приокского района Нижнего Новгорода, на многих из которых зарплата не индексируется.

«НДС вырастет, бензин и коммуналка дорожают, сейчас еще цена за мусор вверх рванет. Мне кажется, мы сушим хворост для народного гнева», — сделал вывод депутат.

Вспомнив о том, что в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе Госдума рассматривает переходный период до 2022 года для введения региональных операторов, депутаты предложили отложить реформу по обращению с ТКО в Нижегородской области или начать ее реализацию в регионе частично — там, где имеются полигоны. Однако представители правительства эту идею не поддержали. Было решено встретиться на эту тему еще раз уже после 20 декабря, когда будут утверждены тарифы на вывоз ТКО.

Напомним, в начале декабря в региональном отделении КПРФ подсчитали, что тариф по сравнению с нынешним может вырасти до 1500%. Коммунисты приводили пример: сейчас семья из трех человек платит за вывоз мусора 24 рубля в месяц, с начала 2019 года предлагается платить не менее 400 рублей в месяц. Причем тарифы в зависимости от региональных операторов будут отличаться в разы — планируемый разброс стоимости услуг составляет от 628 до 1,538 тыс. рублей за кубометр. В КПРФ считают, что региональную схему обращения с ТКО необходимо срочно корректировать и провести полноценные общественные слушания, но они состоятся только в первом квартале 2019 года.

Между в администрации Нижнего Новгорода ИА REGNUM сообщили, что для выявления проблемных точек при переходе на новую систему обращения с ТКО вывоз мусора начнется 25 декабря.

«Региональные операторы, работающие на территории Нижнего Новгорода, готовы выйти на маршруты вывоза ТКО для мониторинга ситуации и выявления проблемных участков. Кроме того, для оперативного реагирования в случае несвоевременного вывоза ТКО у региональных операторов по обращению с ТКО уже в декабре начнут работать горячие линии», — отметил советник главы города по экологии Алексей Краснов.

Он добавил, что вывоз мусора не должен прерываться ни на один день, а организации, ответственные за эту услугу, будут работать до передачи своих обязанностей региональным операторам.