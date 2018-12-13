Valio начнёт производство сливочного масла в России

Москва, , 20:59 — REGNUM Финский концерн Valio запускает производство на территории России сливочного масла под одноимённым брендом, поставки которого были прекращены в 2014 году в связи с введением Россией продовольственного эмбарго в ответ на санкции. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба компании.

«Флагманский бренд финского концерна — кислосливочное масло Valio — после четырёхлетнего отсутствия вернется на полки российских магазинов», — говорится в сообщении.

Старший вице-президент ООО «Валио» Елена Кипенёва заявила, что до 2014 года бренд сливочного масла Valio занимал более 14% рынка в Москве и до четверти рынка в Санкт-Петербурге.

По её словам, после запуска производства компания рассчитывает восстановить эти позиции. Ожидается, что в продажу продукция поступит до Нового года.

На рынке Финляндии Valio является лидером в области молочного производства и перерабатывает 80% всего финского молока. Компании принадлежит 13 заводов в Финляндии, два завода в Эстонии и один — в России, расположенный на территории Московской области.

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