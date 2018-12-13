Уральские таможенники уничтожили в 2018 году 143 тонны «санкционки»

Екатеринбург, , 19:04 — REGNUM Около 143 тонн санкционной продукции уничтожили уральские таможенники за январь-ноябрь 2018 года. Об этом заявил замглавы Уральского таможенного управления — начальник службы Михаил Пономарев корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Пономарева, в основном изъятию и уничтожению подверглись фрукты, мясо и молочная продукция. Чаще всего злоумышленники пытались провести «санкционку» в Россию через Казахстан. На продукцию составлялась поддельные документы, в которых утверждалось, что она произведена или выращена в странах Средней Азии. Впрочем, фальшивки не смогли ввести таможенников в заблуждение — с помощью таможенной экспертизы устанавливалось, что товар на самом деле завезен из Европы, подчеркнул начальник службы.

Замглавы уточнил, что в 3 из 5 регионах УрФО (Челябинской, Тюменской и Курганской областях) таможенники уже могут останавливать и проверять грузовой транспорт без участия сотрудников ГИБДД.

Хотя цифра в 143 тонны еще не является окончательной за год, она уже заметно меньше показателей за 2017 год. За прошлый год уральские таможенники смогли изъять 302 тонны — более чем в два раза больше.

Напомним, в феврале 2018 года челябинские таможенники пресекли крупный ввоз «санкционки» — 18 тонн яблок и 19 тонн свинины. Большегруз с товаром шел из Казахстана в Челябинск и Москву.

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