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Жители севера Италии живут почти вдвое лучше, чем жители юга

Экономика

Разрыв продолжает увеличиваться

Рим, 13 декабря 2018, 18:10 — REGNUM  По данным за 2017 год, уровень ВВП на душу населения в северных регионах Италии на 45% выше, чем в южных регионах, передает в четверг, 13 декабря, Il Fatto Quotidiano со ссылкой на сообщение национальной службы статистики Istat.

В сравнении с данными 2016 года разрыв несколько увеличился — тогда он составлял 44,1%.

На северо-востоке страны (Венеция) уровень ВВП на душу населения составляет 34,3 тыс. евро, на северо-западе (Милан, Турин) — 35,4 тыс. евро, в центре страны (Рим) — 30,4 тыс. евро, в южных регионах — 18,5 тыс. евро.

Средний располагаемый доход на душу населения в северных регионах страны в полтора раза выше, чем в южных: на северо-западе и северо-востоке — 21,9 и 21,4 тыс. евро соответственно, в центре страны — 19,5 тыс. евро, в южных регионах — 13,7 тыс. евро.

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Экономика Италии
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