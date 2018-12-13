Катырин: Стратегическое планирование развития регионов полезно для бизнеса

Москва, , 13:54 — REGNUM Стратегическое государственное планирование очень полезно для бизнеса. У предпринимателей появляется возможность объективно оценить свои не только ближайшие, но и среднесрочные перспективы с учетом возможных изменений правовых актов и налогообложения, — заявил президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин на встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Переговоры главы крупнейшего бизнес-объединения страны и губернатора Приангарья состоялись в день презентации экономического, инвестиционного и туристского потенциала региона, которая была организована в ТПП РФ.

«Иркутская область — это Байкал, леса, развитые промышленность и сельское хозяйство, огромный научный потенциал, туристический потенциал, но прежде всего самая главная ценность — те, кто там живет, работает, отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин. Это один из самых интересных и значимых регионов страны, и, безусловно, презентация вызовет интерес новых инвесторов, которые обязательно найдут себе в Иркутской области новых партнеров.

Иркутская область стала первым субъектом федерации, в котором принят пятилетний план развития региона. Он вступает в силу с 1 января 2019 года. «Иркутская пятилетка» включает как ежегодные, так и рассчитанные на пять лет целевые показатели по различным социально-экономическим направлениям. Есть здесь контрольные цифры для промышленности, сельского хозяйства, торговли, малого предпринимательства.

«И для тех предпринимателей, кто работает в регионе, и для тех, кто рассматривает возможность инвестировать в область, очень важно знать, где и когда будут проложены дороги, построены новые населенные пункты, энергоузлы. Это логистика, это рынки сбыта, это выбор площадок для строительства новых предприятий. Поэтому, чем дальше горизонт планирования, тем лучше это и для инвесторов, и для местных предпринимателей, тем увереннее они себя чувствуют в регионе», — убежден Сергей Катырин.