Половина долгов по зарплате в Поволжье приходится на два региона

Нижний Новгород, , 13:19 — REGNUM В Приволжском федеральном округе долги по зарплате возросли. В октябре по сравнению с сентябрём они выросли почти на 36% и достигли около 257 млн рублей. Половина задолженности приходится на два региона — Татарию и Кировскую область. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, на 1 ноября просроченная задолженность по заработной плате в Приволжском федеральном округе составила 256,944 млн рублей, что на 35,9% (или на 67,87 млн рублей) больше, чем было по состоянию на 1 октября.

Наибольшие долги накопили два региона, на которые приходится половина всего объёма задолженности по заработной плате в округе. Это Татария, где работникам задолжали 74,92 млн рублей, и Кировская область, где долги составили 53 млн рублей. В группе антилидеров также Башкирия (25,8 млн рублей) и Чувашия (21,9 млн рублей).

Минимальные долги по заработной плате отмечены в Удмуртии (254 тыс. рублей), Мордовии (536 тыс. рублей) и Марий Эл (4,3 млн рублей).