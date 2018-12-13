Товарооборот между Узбекистаном и Туркестанской областью вырос на 28%

Туркестан, Казахстан, , 12:04 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года товарооборот между Туркестанской областью Казахстана и Узбекистаном составил $447 млн, что на 27,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 13 декабря сообщил заместитель главы областного департамента государственных доходов Елдос Саудабаев, сообщили 13 декабря в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области.

Саудабаев отметил, что за отчетный период через таможенные посты департамента прошло 174 865 грузовых автотранспортных средств, что на 63,7% больше, чем годом ранее.

Заместитель главы департамента добавил, что в 2019 году начнется реконструкция пункта пропуска «Б. Конысбаев». В рамках проекта количество автомобильных полос будет увеличено с 2 до 6.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в Туркестане прошел первый форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана. В рамках форума Туркестанская область подписала меморандумы о сотрудничестве с городами Джизак, Ташкент и Ташкентской областью.

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