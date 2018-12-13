Реальная зависимость Казахстана от нефти выше официальных данных — эксперт

Астана, , 10:55 — REGNUM В 2018 году зависимость бюджета Казахстана от нефтяных доходов окажется выше, чем планировало правительство, заявил и. о. председателя правления АО Halyk Finance, экономист Мурат Темирханов, сообщает 13 декабря издание Tengrinews.kz.

По словам эксперта, Всемирный банк неверно оценил ненефтяной дефицит бюджета Казахстана в 6,9% на 2018 год. По оценкам правительства этот показатель составит 7,4%.

По оценке Темирханова, ненефтяной дефицит бюджет составит 9%. Он также выразил беспокойство тем, что в Казахстане ограничили использование Национального фонда для помощи финансовому сектору.

Отметим, АО Halyk Finance является ведущей инвестиционной финансовой организацией Казахстана. Это дочерняя компания Национального банка республики.

Ненефтяной дефицит показывает степень зависимости бюджета от нефтяных доходов. Зависимость тем меньше, чем меньше данный показатель.