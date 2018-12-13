Фонд медицинского страхования Казахстана выплатил медорганизациям $1,8 млрд

Астана, , 10:33 — REGNUM По состоянию на 10 декабря 2018 года медицинские организации Казахстана получили 662,4 млрд тенге ($1,79 млрд) из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), сообщили 13 декабря в пресс-службе фонда.

В рамках гарантированного объема медицинской помощи перечислено 83% от суммы заключенных договоров. Общая сумма договоров составляет 802,4 млрд тенге ($2,17 млрд).

В настоящее время поставщиками фонда являются 1375 медицинских организаций, в том числе 642 — частных.

Как сообщало ИА REGNUM, за десять месяцев 2018 года ФСМС выплатил поставщикам медицинских услуг в Астане 68,4 млрд тенге ($182 млн по курсу на 14 ноября), что составляет 77,6% от общей суммы договоров.

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