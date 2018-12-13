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В поездах МЦД установят информационные экраны

Экономика

Они сообщат пассажирам о погоде и работе общественного транспорта

Москва, 13 декабря 2018, 07:42 — REGNUM  По Московским центральным диаметрам (МЦД) начнут курсировать поезда «Иволга». В каждом поезде будут установлены информационные экраны, сообщается на портале мэра Москвы.

На информационных экранах планируется транслировать сообщения о погоде, об изменениях в работе общественного транспорта, анонсы городских мероприятий и новости и др. Информация будет передаваться без звука, с титрами на экране.

Всего в каждом вагоне поезда «Иволга» будет по четыре информэкрана. Также в вагонах есть точки доступа к Wi-Fi и USB-розетки для зарядки гаджетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, информационные экраны в вагонах Московского метрополитена появились в мае 2018 года. Всего в поездах метро установлено более 8,7 тыс. экранов.

Подробнее: Обкатка первых поездов МЦД в Москве начнется в декабре

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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