Промышленное производство Карагандинской области Казахстана выросло на 2,3%

Караганда, Казахстан, , 07:16 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года рост промышленного производства Карагандинской области Казахстана составил 2,3%, сообщили 12 декабря в пресс-службе акимата (администрации) области.

За отчетный период предприятия региона произвели продукцию более чем на 2 трлн тенге ($5,4 млрд). Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 4,2%.

В Карагандинской области введено 362 тыс. кв. метров жилья, что на 1,6% больше, чем в январе-ноябре 2017 года. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 26,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года промышленное производство Казахстана выросло на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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