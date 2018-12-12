Вьетнамским топливным рынком интересуется Royal Dutch Shell

Ханой, , 22:12 — REGNUM Нидерландская компания Royal Dutch Shell выразила свою заинтересованность в поставках сжиженного натурального газа для проектов государственной компании PetroVietnam, а также в приобретении доли в компании PetroVietnam Oil Corporation (PV Oil).

На встрече с представителями PetroVietnam вице-президент Royal Dutch Shell Дуглас Бакли заявил о желании компании выкупить долю, которую PetroVietnam продает в компании — дистрибьюторе топлива PV Oil. Также Shell запросила у вьетнамской стороны критерии выбора стратегического инвестора для PV Oil, сообщает издание Vietnam.net.

Фактически, это не первый раз, когда Shell проявляла интерес к PV Oil. Ранее, в середине года, Shell представила досье, чтобы присоединиться к гонке за место стратегического инвестора PV Oil. В соответствии с решением №1979 / QD-TTg, PV Oil должна была завершить продажу акций стратегическим инвесторам в течение трех месяцев после утверждения плана продажи. Однако генеральный директор PV Oil Као Хоай Зыонг заявил, что компания выпустила более строгие критерии для стратегических инвесторов, поэтому заинтересованным инвесторам предоставлялось дополнительное время для размышления. PV Oil обратилась к министерству промышленности и торговли и премьер-министру Вьетнама с просьбой продлить крайний срок продажи акций до начала июля, в чем было отказано. В результате Shell и другие иностранные инвесторы, такие как южнокорейская SK Energy и японская Idemitsu, потеряли возможность стратегического участия в PV Oil.

Кроме того, иностранных инвесторов интересует возможность снижения доли государственного участия в компании Petrolimex. В настоящее время Petrolimex доминирует на внутреннем топливном рынке Вьетнама с долей 46%, а его рыночная капитализация составляет более $3,85 млрд, что в 5,6 раза больше, чем в 2011 году.