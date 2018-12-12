Иностранные инвесторы распродают южнокорейские акции

Сеул, , 22:22 — REGNUM Иностранные инвесторы продолжают выводить свои капиталы из Южной Кореи, продавая местные ценные бумаги. Негативная тенденция наблюдается на протяжении двух месяцев. Объём продаж резко сократился: в октябре инвесторы вывели 4 млрд долларов, а в ноябре лишь 32 миллиона, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Примечательно, что инвесторы из разных стран предпочитают придерживаться прямо противоположных стратегий: резиденты США и Люксембурга продают ценные бумаги, в то время как резиденты Сингапура и Норвегии — покупают.

Доля иностранцев в общей капитализации рынка акций Республики Корея составляет 31,6%, или 480 миллиардов долларов. Из них 42,5% приходится на американских инвесторов, 8% — на британских, 6,3% — на люксембургских, 5,4% принадлежит сингапурцам.

В то же время зафиксирован приток средств из-за рубежа в облигации в размере 1,3 миллиарда долларов. Эксперты полагают, что инвесторы предпочитают снижать риски и поэтому меняют класс активов. Основные опасения вызывает конфликт США и Китая — крупнейших торговых партнёров Южной Кореи, что сказывается на её экономике.