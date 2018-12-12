Частные компании смогут получать средства из бюджета и не возвращать их

Москва, , 18:20 — REGNUM Правительственный законопроект, позволяющий Минфину самостоятельно решать, какие частные компании смогут получить субсидии из федерального бюджета, Госдума приняла во втором, решающем чтении 12 декабря и планирует принять в третьем, итоговом чтении 13 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о законопроекте, вносящем изменения в Бюджетный кодекс РФ. Первоначально законопроект касался вопроса возмещения таможенных платежей, которые платят создатели инновационных центров в форме авансовых платежей. Однако ко второму чтению правительство дополнило законопроект новыми нормами о правилах выделения субсидий на капвложения в объекты капстроительства. Редакцию законопроекта с такими изменениями депутаты Госдумы приняли в ходе пленарного заседания 12 декабря во втором чтении.

По закону, сегодня такие субсидии могут получать только государственные компании. Правительство же предлагает расширить список юрлиц и разрешить всем негосударственным коммерческим организациям получать субсидии из госбюджета. Правительственные поправки уточняют, что речь не идет о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. При этом надо понимать, что субсидии — это средства, которые предоставляются из федерального бюджета на безвозвратной основе.

Правительство также прописывает, что выделенные субсидии могут использоваться юрлицами для вложений в собственные (негосударственные) объекты транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, включая инфраструктуру систем газоснабжения, водоснабжения, трубопроводного транспорта и связи. Кроме того, компании также смогут получить субсидии из госбюджета, чтобы возместить затраты, которые ранее были направлены на капвложения в инфраструктуру.

В законопроекте также прописано, что госсубсидии получат только компании, которые участвуют в инвестиционных проектах, отобранных по специальному закону или нормативному акту правительства РФ. Кроме того, при получении субсидий юрлицо обязуется ввести объекты инфраструктуры в эксплуатацию, в том числе в случае увеличения стоимости проекта.

Между тем, как уточнили в аппарате Госдумы, «отбирать» компании, которые получат субсидии из госбюджета, будет Минфин.

Ранее первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов уже заявлял, что правительство рассматривает варианты использовать инструмент субсидирования в качестве господдержки инвестпроектов, которые государство планирует реализовывать совместно с компаниями из так называемого «списка Белоусова».