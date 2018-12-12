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Итальянцы потратят на рождественские подарки в среднем 170 евро

Экономика

Глава национальной бизнес-конфедерации сказал, что итальянцы «положат под елочку немного экономии»

Рим, 12 декабря 2018, 16:50 — REGNUM  Средние расходы граждан Италии на рождественские подарки составят в 2018 году около 170 евро, сообщает в среду, 12 декабря, информагентство Askanews со ссылкой на заявление главы национальной бизнес-конфедерации Карло Сангалли.

В 2018 году в сравнении с 2017 годом доходы граждан несколько выросли, при этом расходы на Рождество останутся на прежнем уровне, потому что граждане чувствуют некоторую неопределенность своих экономических перспектив, сказал глава конфедерации.

«В этом году итальянцы положат под елочку не только подарки, но и немного экономии», — заявил Сангалли.

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