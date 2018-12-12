В Дагестане построят заводы на 2,5 тысячи рабочих мест

Кизляр, Дагестан, , 16:05 — REGNUM Комплекс по сортировке и переработке вторичного сырья планируется построить в дагестанском Кизляре. Расчётная нагрузка предприятия составит 250 тысяч тонн в год, а работать на производстве будут около 2,5 тысячи человек, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе министерства экономики и территориального развития Дагестана.

На встрече с главой ведомства Османом Хасбулатовым мэр города Кизляра Александр Шувалов отметил, что строительство заводов обеспечивается государственно-частным партнёрством. По его словам, у проекта есть инвесторы и выдан технический план. В ближайшее время в Дагестане планируется разместить заказ на производство необходимого оборудования для комплекса.

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Напомним, 27 ноября на заседании Совета безопасности Дагестана министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев рассказал, что в регионе в скором времени начнут работать семь новых заводов по сортировке мусора и один — по его переработке. Кроме того, по его словам, выделены средства на строительство четырёх полигонов для захоронения твердых бытовых отходов. Министр заверил, что республика будет переходить на новую систему работы с ТБО. Уже имеется утвержденная «дорожная карта», протокол и график мероприятий для решения имеющихся в этой сфере проблем.