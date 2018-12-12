Французский еврокомиссар согласился простить дефицит Франции, но не Италии

Рим, , 14:01 — REGNUM Предложенные президентом Франции Эммануэлем Макроном меры, вследствие которых дефицит бюджета страны вырастет до 3,5% ВВП, Еврокомиссия сочтет допустимыми, подтвердил в среду, 12 декабря, экс-министр экономики Франции, еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, передает информагентство Askanews.

Еврокомиссия «примет во внимание», что предложенные Макроном меры являются «ограниченными и временными» и вызваны «исключительными обстоятельствами», сказал Московиси.

Таким образом еврокомиссар подтвердил предположения итальянских политиков, что власти ЕС не будут проявлять к Франции тот же ригоризм, что проявляют в отношении Италии в аналогичном вопросе. Сравнение с Италией Московиси счел некорректным: госдолг Франции не является таким значительным.

Сторонники правительства Италии в свою очередь считают, что дело не в бюджетных параметрах. Макрону позволено их нарушать, потому что политически он является союзником Еврокомиссии, Италии же их нарушать не позволено, поскольку ее правительство выступает в оппозиции к Еврокомиссии.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

В настоящее время стороны продолжают переговоры. Правительство Италии, вероятно, предложит Еврокомиссии снизить дефицит до 2,2% или 2% ВВП. Часть еврокомиссаров считают и такое снижение уровня дефицита недостаточным. При этом правительство намерено сэкономить на других статьях расходов, а пенсионную и другие реформы провести, как и намечалось.