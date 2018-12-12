Инвестиционный портфель Алма-Атинской области Казахстана превысил $15 млрд

Алма-Ата, Казахстан, , 13:48 — REGNUM В Алма-Атинской области Казахстана реализовано 306 инвестиционных проектов общей стоимостью 5,7 трлн тенге ($15,4 млрд), заявил аким (глава) региона Амандык Баталов, сообщает 12 декабря издание Tengrinews.

Глава региона отметил, что девять крупных проектов в области реализуются с участием транснациональных компаний, а 44 — с участием иностранных инвесторов.

Баталов перечислил крупные инвестиционные проекты, которые реализуются в регионе, в том числе завод «МарвенФуд» (бренд «Ролтон») с годовым оборотом 21 млрд тенге ($57 млн), комплекс по производству насосного оборудования WILO и ряд других производств.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года инвестиции в основной капитал Казахстана составили 8,6 трлн тенге ($23,2 млрд), что на 31,8% больше, чем годом ранее.

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