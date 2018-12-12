В Воронеже выросли цены на свежие овощи и мясо

Воронеж, , 11:59 — REGNUM 100,7% составил индекс потребительских цен на товары и услуги в Воронежской области по итогам ноября 2018 года. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба Воронежстата. По сравнению с ноябрем 2017 года показатель вырос на 0,5 процентного пункта. С начала 2018 года цены в регионе выросли в среднем на 3,5%. Для сравнения — уровень инфляции в январе — ноябре 2017 года составил 1,2%.

Цены на продовольственные товары с начала года в Воронежской области выросли на 3,9%, а за ноябрь — на 1,6%. Специалисты отмечают существенный — в 1,5 — 1,6 раза — рост цен на свежие помидоры и огурцы. Также подорожало мясо птицы, крупы, картофель, виноград, груши, лимоны и бананы. Рост цен составил от 3,4% до 18,3%. В то же время специалисты зафиксировали снижение цен, от 2,4% до 6,8%, на икру лососевых рыб, мороженые кальмары, морковь, яблоки и апельсины. При этом стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц с начала года выросла на 6,3%, в ноябре она составила 3 тыс. 506 рублей.

Рост цен на непродовольственные товары с начала года составил 4%, а ноябрь — 1,4%. В ноябре выросли цены на одежду, жидкие чистящие и моющие средства, шампунь, еврошифер, дизельное топливо. Снизились цены на школьные тетради, швейные машины, флеш-накопители USB, металлочерепицу. Цены и тарифы на услуги с начала года выросли на 2,4%. Также выросла стоимость проезда в междугородных автобусах, экскурсионных поездок на автобусах по городам Европы, ремонта холодильников, приема у врача-специалиста и стоматолога. В то же время снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования и экскурсионных поездок во Францию и Китай.

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