Узбекистан стал лидером в импорте сахара с Украины — «Укрцукор»

Ташкент, , 11:38 — REGNUM Больше всего сахара с Украины импортирует Узбекистан, заявили в национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор», сообщает 12 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, на Узбекистан пришлось 47% экспорта украинского сахара. Еще 14,5% пришлось на Азербайджан, а 7,4% — на Ливию. Отмечается, что по состоянию на 10 декабря на Украине произведено 1,6 млн т сахара и переработано 11,6 млн т сахарной свеклы.

Также 28 из 40 украинских сахарных заводов закончили производство.

Напомним, с середины ноября до 11 декабря Узбекистан приостановил импорт украинского сахара. После 11 декабря Ташкент возобновил сахарную торговлю.