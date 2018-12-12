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Узбекистан стал лидером в импорте сахара с Украины — «Укрцукор»

Экономика

Несмотря на то, что с середины ноября до 11 декабря Ташкент временно приостанавливал импорт украинского сахара

Ташкент, 12 декабря 2018, 11:38 — REGNUM  Больше всего сахара с Украины импортирует Узбекистан, заявили в национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор», сообщает 12 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, на Узбекистан пришлось 47% экспорта украинского сахара. Еще 14,5% пришлось на Азербайджан, а 7,4% — на Ливию. Отмечается, что по состоянию на 10 декабря на Украине произведено 1,6 млн т сахара и переработано 11,6 млн т сахарной свеклы.

Также 28 из 40 украинских сахарных заводов закончили производство.

Напомним, с середины ноября до 11 декабря Узбекистан приостановил импорт украинского сахара. После 11 декабря Ташкент возобновил сахарную торговлю.

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Экономика Узбекистана
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