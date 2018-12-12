Азиатский банк развития улучшил прогноз роста ВВП Казахстана

Астана, , 09:52 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2018 году с 3,7% до 4%. Об этом говорится в отчете «Обзор развития Азии 2018», опубликованном 12 декабря на официальном сайте банка.

По расчетам АБР, в 2019 году ВВП Казахстана вырастет на 3,8%. Ранее банк прогнозировал рост в 3,9%. Кроме того, улучшился прогноз на 2018 год в целом по региону с 4,1 до 4,2%, а в 2019 году с 4,2 до 4,3%.

Отметим, в отчете АБР в центрально-азиатский регион входят Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года ВВП Казахстана вырос на 4,1%, что на 0,3 процентных пункта больше, чем по итогам восьми месяцев 2018 года.

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