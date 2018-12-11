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Путин снова продлил «заморозку» накопительной части пенсий граждан

Экономика

Теперь до 2021 года

Путин снова продлил «заморозку» накопительной части пенсий граждан
Илья Варламов
Лев Пономарев (в центре)

Москва, 11 декабря 2018, 20:22 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до 2021 года. Указ главы государства опубликован сегодня, 11 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что впервые «заморозка» накопительной части пенсий российских граждан была осуществлена властями в 2014 году. С тех пор каждый год эта «заморозка» продлевается.

Речь идёт о накопительной части пенсии, формировать которую граждане смогли после очередной пенсионной реформы в 2004 году. Тариф на накопительную часть пенсии составляет 6% от заработной платы у всех страхователей.

По логике той пенсионной реформы, страховая часть пенсии должна была полностью покрывать выплаты текущим пенсионерам, тогда как накопительная — идти уже на будущую пенсию самого гражданина, делающего взносы. Накопительную часть можно было отдать под управление какого-нибудь негосударственного пенсионного фонда и получить в теории доходность выше, чем в государственном Внешэкономбанке, распоряжающемся пенсиями «молчунов».

Однако у денег в Пенсионном фонде на выплаты пенсий текущим пенсионерам почему-то не хватало, и власти решили пойти на беспрецедентный шаг — по сути отобрать у граждан их пенсионные накопления, которые формировались из 6%-ных взносов в накопительную часть от зарплаты, и направить эти средства на выплаты текущим пенсионерам. Чтобы облечь эту экспроприацию в видимость законной формы, власти начали говорить о «заморозке», как бы намекая на временный характер подобной меры. Но «заморозка» продолжается уже четвертый год и теперь продлится как минимум до 2021 года.

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Заморозка накопительной части пенсионных накоплений
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