Путин снова продлил «заморозку» накопительной части пенсий граждан

Москва, , 20:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до 2021 года. Указ главы государства опубликован сегодня, 11 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что впервые «заморозка» накопительной части пенсий российских граждан была осуществлена властями в 2014 году. С тех пор каждый год эта «заморозка» продлевается.

Речь идёт о накопительной части пенсии, формировать которую граждане смогли после очередной пенсионной реформы в 2004 году. Тариф на накопительную часть пенсии составляет 6% от заработной платы у всех страхователей.

По логике той пенсионной реформы, страховая часть пенсии должна была полностью покрывать выплаты текущим пенсионерам, тогда как накопительная — идти уже на будущую пенсию самого гражданина, делающего взносы. Накопительную часть можно было отдать под управление какого-нибудь негосударственного пенсионного фонда и получить в теории доходность выше, чем в государственном Внешэкономбанке, распоряжающемся пенсиями «молчунов».

Однако у денег в Пенсионном фонде на выплаты пенсий текущим пенсионерам почему-то не хватало, и власти решили пойти на беспрецедентный шаг — по сути отобрать у граждан их пенсионные накопления, которые формировались из 6%-ных взносов в накопительную часть от зарплаты, и направить эти средства на выплаты текущим пенсионерам. Чтобы облечь эту экспроприацию в видимость законной формы, власти начали говорить о «заморозке», как бы намекая на временный характер подобной меры. Но «заморозка» продолжается уже четвертый год и теперь продлится как минимум до 2021 года.