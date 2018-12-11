США борются против «Северного потока – 2» только ради себя – эксперт из ФРГ

Москва, , 17:51 — REGNUM США пытаются помешать реализации проекта «Северный поток — 2», так как боятся потерять свои позиции, полагает доктор исторических наук Маттиас Ульман (Германия). Об этом он заявил 11 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале в рамках полемики с американским журналистом.

«Они боятся, что потеряют свои позиции, что русский медведь будет нас сильно обнимать и не отпускать, — сказал Ульман. — Им важно поддерживать свою геополитическую позицию. США плевать и на нас, и на Россию. Они беспокоятся только о себе. Вы (американцы, — прим. ИА REGNUM ) выдвигаете такие требования, которые мы не можем выполнить. Немцы подписали договор и сделают то, что подписали. Мы — не господин Трамп, который говорит одно, а делает другое. Мы реализуем этот проект потому, что он выгоден и нам, и РФ. Мы получаем независимость от энергоносителей — мы можем использовать и американский СПГ, и российский газ, который отапливает наши заводы, дома, и мы с ним живём хорошо уже 50 лет. И они (Россия, — прим. ИА REGNUM ) ни разу не использовали это против нас».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на Bloomberg, по мнению помощника американского госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсиса Фэннона, «агрессивная политика Москвы» подтверждает подозрения Вашингтона о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» — это политическая затея, а не экономический проект. По словам Фэннона, Москва просто хочет в обход Киева получить доступ к крупнейшим европейским рынкам газа. Аналогичный вывод Вашингтон делает и относительно «Турецкого потока».

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