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Повышение МРОТ коснется около 3,7 млн человек

Экономика

«Повышение недостаточное»

Москва, 11 декабря 2018, 16:13 — REGNUM  Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) коснется порядка 3,7 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом заявила депутат Госдумы Валентина Кабанова («Единая Россия»).

«Повышение даже на такой размер минимальной заработной платы коснется 3,7 млн человек. Поэтому как мы можем сегодня не соглашаться с данным законопроектом?» — рассуждает парламентарий.

Она подчеркнула, что закон соответствует закону, принятому о минимальном размере оплаты труда на уровне прожиточного минимума.

«Конечно, размер недостаточный и повышение недостаточное, но это вечный вопрос, мы всегда хотели бы, чтобы доходы и благосостояние наших людей были выше», — указала парламентарий.

Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении МРОТ. Так, размер МРОТ с 2019 года составит 11 280 рублей. Это на 117 рублей выше, чем установлено сейчас — минимальная зарплата составляет 11 163 рубля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предлагают повысить МРОТ до 20 тыс. рублей

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Повышение минимального размера оплаты труда
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