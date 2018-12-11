В Жуковском рассчитали параметры приводнения капсулы корабля «Федерация»

Жуковский, Московская область, , 16:10 — REGNUM Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского смоделировали поведение возвращаемого аппарата космического корабля «Федерация» в режиме приводнения, рассчитав необходимые параметры, сообщает 11 декабря пресс-служба предприятия.

«Мы провели расчет качки на волнении вплоть до 5 баллов, исследовали влияние вертикальной и горизонтальной скорости посадки, положения объекта в пространстве, меняли массовые и инерционные характеристики аппарата», — пояснил начальник отдела скоростной гидродинамики отделения гидродинамики и промышленной аэродинамики ЦАГИ Алексей Аржанов.

По его словам, главной задачей инженеров при проведении расчётов было получение значений перегрузок на капсулу на случай приводнения, поскольку часть траектории выхода кораблей на орбиту лежит над акваторией Тихого океана. Результат моделирования позволит специалистам института оптимизировать работу средств приземления «Федерации» и повысить безопасность экипажа в аварийной ситуации.

«Федерация» — многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения. Он предназначен для доставки людей и грузов на космические станции. Предполагается, что корабль станет одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. В настоящее время его разработку ведут специалисты РКК «Энергия» им. С. П. Королева.

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