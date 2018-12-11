Борис Грызлов оценил работу Госдумы VII созыва и лично Вячеслава Володина

Москва, , 16:06 — REGNUM Депутаты Госдумы седьмого созыва во главе с ее председателем Вячеславом Володиным работают эффективно и движутся в нужном направлении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом заявил экс-спикер Госдумы Борис Грызлов, занимавший пост председателя нижней палаты парламента четвертого и пятого созывов (2003−2011 годы) в ходе открытия фотовыставки по случаю 25-летия Госдумы.

«Мне очень приятно снова оказаться в стенах Госдумы, где я провел восемь лет в качестве председателя и еще почти полтора года лидером фракции «Единство», — отметил Грызлов.

По его словам, он занимал пост председателя во время экономического кризиса 2008−2009 годов, однако пережить его РФ удалось проще, чем кризис 90-х годов. За время работы под руководством Грызлова депутаты приняли более 1 тыс. законов, напомнил экс-спикер Госдумы. Однако сегодня, по его словам, депутаты работают не менее эффективно.

«Я бы хотел сразу оценить работу текущей Госдумы — мне кажется, что она очень эффективная. Вячеслав Володин умело ведет корабль в нужном направлении, никакие штормы ему не страшны. Мне кажется, это тот парламент, который может вместе с президентом и с правительством решать все те вопросы, которые ставит перед нами жизнь. А она ставит их очень серьезно», — подчеркнул Грызлов.

В Госдуме проходит фотовыставка, приуроченная к 25-летнему юбилею нижней палаты парламента. Открытие мероприятия уже посетили спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заместители, главы фракций, а также бывший спикер Госдумы Борис Грызлов, бывший вице-спикер Госдумы Олег Морозов, глава РСПП Александр Шохин, бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин.

Ранее прошло награждение старейших журналистов парламентского пула.

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