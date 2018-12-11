Росстат вновь раскритиковали за искажение информации о ситуации в РФ

Москва, , 16:08 — REGNUM Хотя перед Россией поставлена задача войти в пятёрку крупнейших экономик мира, остается неясно, за счёт каких секторов будет возможен такой рост. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 11 декабря на встрече с журналистами заявила руководитель Экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.

«Мы сейчас отрабатываем новую статистику, на базе данных ФНС, — рассказала она. — Ни для кого не секрет, что Росстат у нас сильно искажает картину. Если погрузиться на уровень отраслей и регионов, то [нарисованная Росстатом] картина, как правило, вообще не совпадает с реальностью. Поэтому мы работаем с ФНС по созданию ситуационного стратегического статистического центра. Центробанк РФ не верит Минфину, Минфин не верит Минэкономразвития, Минэкономразвития — Минпрому. Никто ни во что не верит».

Кроме того, она отметила, что пока в РФ никто не даёт детальную картину по конкретным секторам промышленности, за счёт которых возможен экономический рост.

«Поставлена задача войти в пятёрку крупнейших экономик, понятно, что надо расти темпами не ниже среднемирового, а дальше провал, — сказала Алехнович. — Никто не даёт оценку того, за счёт каких секторов мы будем расти».

При этом, по её словам, консолидированная позиция макроэкономистов состоит в том, что рост может быть достигнут за счёт «экономики простых вещей», то есть выпуска потребительских товаров.

«Эффект низкой базы позволит нам очень сильно вырасти при реализации продуманной системной программы», — добавила эксперт.

В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что в этом вопросе большое значение имеет «детеневизация».

"[Одна] только детеневизация приведёт к серьёзному увеличению формального официального ВВП», — сказал Титов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным всё того же Росстата, рост промышленного производства в России в сентябре 2018 года составил 2,5%. За период с января по сентябрь промпроизводство выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Однако, согласно данным Росстата, в сентябре впервые с начала года произошло снижение объёма обрабатывающих производств — на 0,1% в годовом выражении. В то же время зафиксирован самый большой в текущем году рост в добывающих отраслях — на 6,9%.

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