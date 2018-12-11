Назарбаев запустил работу крупнейшей в СНГ солнечной электростанции

Астана, , 16:02 — REGNUM В рамках общенационального телемоста президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил работу солнечной электростанции «Бурное» в Джамбульской области и ветряную электростанцию в Мангистауской области, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

В рамках телемоста генеральный директор ТОО Samruk Kazyna — United Green Нурлан Капенов отметил, что солнечная электростанция «Бурное» имеет мощность 100 МВт и является крупнейшей среди стран СНГ.

Глава «Редкометальной компании» Юрий Епишев также рассказал главе государства о строительстве ветряной электростанции. По его словам, в Мангистауской области построены 24 ветряные установки, которые способны генерировать 12 млн КВт∙ч в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Алма-Атинской области началось строительство солнечной электростанции мощностью 150 МВт, которую строит консорциум казахстанских и китайских компаний. Объект планируется полностью сдать в середине 2019 года.

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