Индонезия становится более конкурентоспособной — министр промышленности

Джакарта, , 15:36 — REGNUM Министр промышленности Индонезии Аирланга Хартарто заявил, что Индонезия в настоящее время становится все более конкурентоспособной на международной арене, о чем свидетельствуют различные достижения за последние четыре года, сообщает Antaranews.

«За последние четыре года в Индонезии чувствовалась экономическая стабильность. Экономический рост в стране составляет в среднем 5% в год», — заявил министр промышленности, добавив, что уровень инфляции остается на отметке в 3%.

Кроме того, уровень бедности в Индонезии продолжает снижаться. В марте 2018 года уровень бедности составил 9,82%. Между тем, уровень безработицы также снижается, в феврале 2018 года он упал до 5,13%.

Аирланга Хартарто отметил, что правительство Индонезии под руководством президента Джоко Видодо интенсивно развивает инфраструктуру. Уже построено 19 морских портов и 10 новых аэропортов. Еще 408 аэропортов находятся в стадии разработки.

Правительство Индонезии, по словам министра, также планирует увеличить валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в семь раз: с 3800 долларов США в 2017 году до 23 тыс. долларов США в 2045 году, что обусловлено производственными показателями.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика Индонезии во втором квартале 2018 года выросла на 5,27%, что больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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